Сенцов у своїх листах висловив підтримку протестувальникам у РФ, - правозахисниця Щур

Як передає Цензор.НЕТ, про це правозахисниця розповіла Укрінформу.

"У своєму останньому листі нам, якого ми отримали наприкінці тижня, Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. По ТБ - про протести дуже мало, переважно - "танковий біатлон". Він пише на підтримку московських протестувальників (Спасибі Юлії Самойловій, яка зробила прекрасний колаж на цю тему). Ще дякує тим, хто його підтримує. Також Олег турбується про те, щоб не забували про інших політв'язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка йде до школи в Києві. Їй важко. Підтримує її та радіє, що навколо неї - його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відгомін про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ", - переказує Щур зміст листа Сенцова.

Водночас, за словами правозахисниці, Олег Сенцов "реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все викривлено подається (у російських медіа. - Ред.)".

"Але сподівається. Все ж сподівається... Листи зараз доправляють швидко. Йому багато пишуть із Росії та України", - резюмує Щур.

Читайте також: "Історія 1945 року в Польщі нагадує те, що сталося в Криму в 2014": політв'язень Сенцов написав статтю для польського журналу

Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Читайте також: Сенцов у російській колонії пише оповідання та чекає виходу книги, - правозахисниця Свєтова