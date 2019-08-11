Триває розмінування навколо зруйнованого моста біля Станиці Луганської, - ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"9 серпня спостерігачі бачили 11 саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які проводили роботи з розмінування обабіч дороги орієнтовно за 100 м на північ від зруйнованої секції моста", - йдеться у звіті.

Додається, що приблизно за 50 м на північ від північного краю зруйнованої частини моста спостерігачі також бачили вантажівку з камінням, асфальтовий каток і автомобіль із 15 робітниками, які розширювали асфальтовану ділянку дороги, що веде до мосту

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"Команда СММ бачила принаймні 6 саперів із непідконтрольних уряду районів, які викошували рослинність і проводили роботи з розмінування в смузі на захід від південного дерев'яного трапа, встановленого над зруйнованою частиною моста. Спостерігачі також помітили одного командира і двох членів збройних формувань у нарукавних пов'язках із написом "СЦКК" на південь від моста біля Станиці Луганської", - повідомили в СММ.

Також 8 і 9 серпня між 18:30 і 18:45 спостерігачі чули чотири вибухи поблизу зруйнованої секції моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська), оцінені як контрольовані підриви вибухових пристроїв. Ці вибухи сталися після закриття (о 18:00) КПВВ Збройних сил України, розташованого за межами ділянки розведення, і розташованого на ділянці розведення блокпоста незаконних збройних формувань на південь від моста біля Станиці Луганської.

Того ж дня спостерігачі бачили, що пішоходи продовжували безперервно переходити через міст. Вони також зазначили, що маршрутний автобус і надалі курсував між КПВВ і зруйнованою секцією моста.

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