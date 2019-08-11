ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (35), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (14 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південно-південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя), на південний захід від н.п. Крута Балка (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Донецька), зокрема район до 1 км на північний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька), а також на південний захід і захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного вибуху). Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в Місії.

Згідно зі звітом, ввечері 8 і в ніч на 9 серпня камера СММ у Золотому зафіксувала 2 черги, 2 освітлювальні ракети, 2 спалахи дульного полум'я і 20 снарядів (переважно з півночі на схід) - усе орієнтовно за 1,5-4 км на південний схід і південно-південний схід (за оцінкою, все в межах ділянки розведення).

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