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11.08.19 10:26

У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

У суботу, 10 серпня, о 13:30 у районі міста Світлодарськ унаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій з автоматичного гранатомета, загинув молодший лейтенант, військовослужбовець одного з підрозділів Національної гвардії України Роман Сергійович Романенко.

У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

Про це йдеться на фейсбук-сторінці операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і родичам із приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича.
Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевний біль від втрати рідної людини.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами...

Смерть ворогам!
Слава захисникам!
Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату, місце і час прощання з воїном пообіцяли повідомити додатково.

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