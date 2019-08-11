У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

Про це йдеться на фейсбук-сторінці операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Командування операції Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і родичам із приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича.
Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевний біль від втрати рідної людини.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами...
Смерть ворогам!
Слава захисникам!
Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Детальнішу інформацію, а також дату, місце і час прощання з воїном пообіцяли повідомити додатково.