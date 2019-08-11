У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

Про це йдеться на фейсбук-сторінці операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і родичам із приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича.

Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевний біль від втрати рідної людини.

Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами...

Смерть ворогам!

Слава захисникам!

Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату, місце і час прощання з воїном пообіцяли повідомити додатково.

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