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11.08.19 10:52

"Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

У мережі опублікували вражаючий знімок, як люди йдуть на одну зі станцій московського метро через коридор із правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію опублікував на сторінці у фейсбуці Олександр Верховський.

Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 01

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Під фото користувачі активно залишають коментарі.


Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 02
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 03
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 04
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 05
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 06
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 07
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 08

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.

Дивіться також: У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ВIДЕО

З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.

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