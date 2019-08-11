Відома українська балерина Ісакова загинула в автокатастрофі на Полтавщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив генеральний директор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка Олег Орищенко.



"Це сталося сьогодні о 1:00. Повертались із чоловіком із відпустки в Італії. Маршруткою (вже їхали. - Ред.) із Борисполя до Харкова. Унаслідок автокатастрофи з множинними травмами в лікарні Полтави померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на тридцять першому році життя", - написав він.

Зазначимо, про цю ДТП вчора повідомила пресслужба ГУ поліції в Полтавській області. Аварія сталася між селами Білоцерківське і Коноплянка. За даними правоохоронців, в аварії загинув 44-річний пасажир мікроавтобуса Volkswagen, 31-річна пасажирка Volkswagen від отриманих тілесних ушкоджень померла в Решетилівській центральній районній лікарні. Водія мікроавтобуса Volkswagen LT35 із тілесними ушкодженнями було доставлено у Великобагачанську центральну районну лікарню.





