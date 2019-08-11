У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії" учасниця проекту Олена Марушевська зазначила, що біля берегів окупованого Криму жодні проби взяти неможливо.

"Ми відбирали в прибережних водах континентальної України і в глибоководній частині Чорного моря. Але ті результати, які ми отримали, поширюються на все Чорне море, а не тільки на прибережні води України та Грузії", - зазначила вона.

За словами Марушевської, учасники проекту під час перебування в морі бачили один сміттєвий предмет на годину.

"Ми моніторили, скільки сміття безповередньо у відкритому морі. І уявляєте, за 150 кілометрів від берега під кормою, під носом судна весь час пропливає то м'яч, то пластиковий стілець, то каністра. Ми навіть сміттєвий контейнер бачили! І пакети. Це в центрі моря. Один шматок сміття бачиш за хвилину. У більшості випадків вже не зовсім було зрозуміло, що це... Моніторинг показав, що в Чорному морі, у відкритому морі, удвічі більше сміття, ніж у Середземному. Середземне море найбрудніше в Європі, але Чорне море закрите, і все сміття тут і залишається", - заявила еколог.

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За її словами, моніторинг у гирлах річок показав, що в Чорне море потрапляє від 8 до 50 шматків сміття на годину. Марушевська додала, що дослідники бачили, наприклад, дельфіна, який заплутався в пакеті. "Було видно, що він заплутався, коли був маленьким, бо почав рости, а цей пакет, як пояс, стягує йому тіло і заважає рости. Також мої колеги бачили крабів, які після скидання панцира надягають на себе пластикові пробки або контейнери", - повідомила учасниця проекту.

Вона також пояснила, що у своїй роботі дослідники використовували фільтр, який чіпляється позаду корабля і через нього проходять тисячі кубометрів води. Потім цей фільтр передають у європейські лабораторії, де його досліджують на вміст 40 тисяч речовин.

"Так ось, ми визначили 124 речовини - специфічних забрудників Чорного моря. Ми знайшли пестицид ДДТ, який давно заборонено, але, як і раніше, залишається в морській воді у великій концентрації. Крім того, дуже багато ліків: ібупрофен, антибіотики. Всі ліки, які ми використовуємо, не піддаються очищенню в стічних водах і теж потрапляють у Чорне море. Також ми виявили неймовірно високі концентрації сонцезахисного крему в центрі моря, тому дуже просимо всіх відпочивальників: будь ласка, крем має увібратися, не треба в ньому залазити у воду. Це дуже нехороший елемент. Також люди використовують антидепресанти, і можна подивитися, біля якої країни їх найбільше", - повідомила Марушевська.

Вона підкреслила, що є деякі речовини, вміст яких "вже вищий порога токсичності". "Це означає, що вони можуть заважати життю морських тварин і людини, наприклад ртуть. Її знайшли у великих кількостях", - сказала учасниця проекту.

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Водночас Марушевська зазначила, що було виявлено сліди ДНК деяких видів риб, які, як вважали дослідники, вже зникли. "Зокрема, європейського осетра, який десь у глибинах Чорного моря сховався, білуги. Це тішить. Також наш унікальний морський заповідник - філофорне поле Зернова, - де ростуть корали Чорного моря, червоні водорості, отримав вищу оцінку: було два, стало три. Зрозуміло, це ще не гарна оцінка, але хоча б воно вже не вмирає, а відроджується, розростається. У Грузії було помічено повернення чорноморської устриці, яка зникла майже повністю через рапанів", - повідомила еколог.