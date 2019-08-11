Вишкомонтажник і шоколадник: у Міносвіти назвали 10 найкращих робітничих професій за рівнем зарплати

Про це заявила керівник директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Вона також зазначила, що вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Водночас є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.
До десятки робітничих професій із високим заробітком належать:
- вишкомонтажник - середній рівень зарплати 20 тис. гривень;
- машиніст трубовигинальної установки пересувної - 19 тис. гривень;
- забійник на відбійних молотках - 17 тис. 250 гривень;
- крановий електрик - 15 тис. гривень;
- лицювальник-мармурник - 15 тис. гривень;
- шоколадник - 15 тис. гривень;
- обвалювач морепродуктів - 10 тис. гривень;
- головний касир - 10 тис. гривень;
- бісквітник - 9 тис. 387 гривень;
- водій тролейбуса - 9 тис. 973 гривень.
"Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то тут треба врахувати складність професії, особливості роботи та затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, йдеться про усереднені, офіційні показники від роботодавців, які звернулися до Державної служби зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути гнучкішим, гарний робітник може заробляти більше фахівця з вищою освітою", - пояснила Ірина Шумік.
Дані щодо середнього заробітку за різними класифікаціями професій взято з аналітичних досліджень Державної служби зайнятості станом на липень.