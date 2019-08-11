Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства водних ресурсів України.

Очолили антирейтинг забрудників ПрАТ "АК "Київводоканал", ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", ПАТ "Днiпровський меткомбінат" (м. Кам'янське), ПАТ "Запорiжсталь", КП "Днiпроводоканал", ТОВ ВКФ "НАЙС" (м. Дніпро), ДМКП "Львiвводоканал", МКП "Миколаївводоканал", Фiлiя ПРУВОКС ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", КП "Чернiгiвводоканал".

Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води, - 539, загальний обсяг скидання забруднених зворотних (стічних) вод - 952 млн куб. м. (із них 918,6 млн куб. м. скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).

Дивіться також: У прикордонній з Україною Брянщині забруднюють місцеві річки, які впадають у Десну, - еколог. ВІДЕО+ФОТО

Майже дві третини підприємств, що увійшли до сотні найгірших, розташовані на території 5 областей: у Дніпропетровській - 24, у Донецькій - 19, у Львівській - 7, у Харківській - 7, у Луганській - 6.

Найбільше підприємств-забрудників належать до комунальної галузі (74), промисловості (18), із них найбільші - це підприємства чорної металургії (6).

"До переліку забрудників увійшли підприємства, які скидають у природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох. ФОТОрепортаж

Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди.