У Полтаві патрульним попався п'яний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Полтавської області.
Вчора, близько 13:00, на планшет полтавських патрульних надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Водій автомобіля ВАЗ-2105 не надав переваги автомобілю Daewoo Lanos, унаслідок цього сталося зіткнення.
Оскільки пошкодження автомобілів майже відсутні, водій автомобіля Daewoo Lanos вже збирався виїхати з місця події, але зауважив, що від іншого водія сильно відгонить алкоголем. Він викликав патрульних і не давав змоги водієві ВАЗа покинути місце події до приїзду поліції.
Інспектори, які прибули на виклик, перевірили його щодо стану сп'яніння за допомогою приладу Drager. Результат вразив усіх присутніх, вміст алкоголю в крові чоловіка становив 3,17 проміле алкоголю, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на нетверезого водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) і винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом). Чоловіка також очікує суд за фактом нетверезого керування транспортним засобом.