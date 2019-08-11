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11.08.19 15:36

Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху. ФОТО

На домашньому стадіоні голландського клубу AZ Алкмаар обвалилася частина даху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху 01

Постраждалих немає, але наразі не невідомо, чи зможе команда провести поєдинок у кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" на домашній арені.

"На стадіоні не проводитимуться матчі, якщо ситуація небезпечна. Щойно стане зрозуміло, де відбудуться наші наступні домашні матчі, то ми відразу ж повідомимо про це", - сказав генеральний директор AZ Роберт Енхоорн.

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Нагадуємо, матч між AZ і "Маріуполем" мав відбутися в четвер, 15 серпня. Перша гра відбулась в Одесі, команди зіграли внічию 0:0.

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