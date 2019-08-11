У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Znak.com, посилаючись на правозахисника Динара Ідрисова.

Заява Борисенка надійшла в 28 відділ поліції - він просить провести перевірку щодо активістки Марії Іванової, яка під час затримання сказала силовику, що у нього "совісті немає". Борисенко вважає це образою.

За словами правозахисника, заяву силовика передадуть до Слідчого комітету, який почне перевірку щодо порушення кримінальної справи за статтею 319 КК РФ ( "Образа представника влади").

Акція на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму відбулася в Петербурзі 10 серпня. За підрахунками очевидців, її відвідали до 500 осіб, з них 80 були затримані.

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник" на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві в суботу взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях у всій Росії затримано 325 осіб.

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З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.