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11.08.19 16:54

У Дніпрі вантажівка не пропустила на перехресті швидку, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпрі сталася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги і вантажівки, через яку постраждали 5 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Дніпрі вантажівка не пропустила на перехресті швидку, пятеро постраждалих, - Нацполіція 01

Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz", який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з увімкненими маячками та звуковою сигналізацією. 

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У Дніпрі вантажівка не пропустила на перехресті швидку, пятеро постраждалих, - Нацполіція 02

Внаслідок ДТП постраждали п’ять пасажирів швидкої допомоги – чотири жінки та чоловік. Їх доставили до міської лікарні.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

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