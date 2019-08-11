У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Усіх чотириногих героїв нагородили пам'ятними знаками "За службу Україні".

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Французький бульдог із позивним Чупакабра має бойове уламкове поранення, і на його рахунку 27 врятованих життів українських бійців, яких він знайшов під завалами будинків у Мар’їнці.

Айдар під час служби на блокпосту поблизу Станиці Луганської допоміг знешкодити розвідувально-диверсійну групу ворога та знайшов два автомати Калашникова, що були приховані в автомобілі порушників.

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