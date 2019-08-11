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11.08.19 19:11

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі. ФОТО

12 собак, які разом зі своїми господарями були на фронті, отримали нагороди на Львівському кінологічному фестивалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі 01

Усіх чотириногих героїв нагородили пам'ятними знаками "За службу Україні".

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі 02

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Французький бульдог із позивним Чупакабра має бойове уламкове поранення, і на його рахунку 27 врятованих життів українських бійців, яких він знайшов під завалами будинків у Мар’їнці.

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі 03

Айдар під час служби на блокпосту поблизу Станиці Луганської допоміг знешкодити розвідувально-диверсійну групу ворога та знайшов два автомати Калашникова, що були приховані в автомобілі порушників.

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