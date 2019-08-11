Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ніхто нічого не узгоджував!", - написав у фейсбуці один з організаторів "Маршу" Павло Білоус.

"Жодних офіційних обговорень з оргкомітетом "Маршу захисників" не було. Нам просто "призначили" час не спитавши", - повідомив інший член оргкомітету Андрій Медведько.

Оргкомітет проведе у понеділок пресконференцію, на якій розкаже про власні плани.

Раніше вони планували пройти Хрещатиком близько 9:00 ранку.

"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - розповідав один з учасників оргкомітету Євген Дикий.

В оргкомітеті також наголошують, що їхній захід - неполітичний та відбудеться без будь-якої партійної символіки.

"Маршу захисників України" став реакцією на те, що Володимир Зеленський вирішив уперше за п'ять років не проводити військовий парад до Дня Незалежності. Таке рішення він пояснив надто високою вартістю організації параду.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненою Офісом Президента програмою, церемонія стартує 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.

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У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього о 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.