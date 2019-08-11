Поліцейський спровокував ДТП на Житомирщині, через що загинув сам і ще три людини

За попередньою інформацією, 29-річний водій Peugeot не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Житомирської області.
"Унаслідок від травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир ВАЗ, водія "Пежо" та 53-річну пасажирку ВАЗ було госпіталізовано до чуднівської лікарні, однак врятувати їхні життя не вдалося. Обоє померли у відділенні інтенсивної терапії уночі 11 серпня.
За кермом "Пежо" перебував старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зібрані матеріали будуть скеровані до Територіального управління ДБР для подальшого розслідування", - йдеться в повідомленні.