США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо нормандського формату. Представник США на переговорах Курт Волкер підтвердив Голосу Америки, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових зазнали поранень, несумісних із життям. Це старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.