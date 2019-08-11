Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський

Про це пише в фейсбуці журналіст Владислав Бовсуновський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чемпіонаті світу з тхеквондо (олімпійське таеквондо) серед кадетів - 12-14 років - Україна взяла третє командне місце. Це як раз спортсмени того віку, які незабаром стають олімпійцями.

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Досягнення дуже гарне. Але всупереч обставинам, а не завдяки. Пишу цей пост, щоб люди розуміли, чому у нас такі слабкі досягнення на Олімпіадах останніх років. Він є логічним продовженням поста про розподіл бюджету на спорт - там, де на біатлон виділяють 64 млн грн, а на звичайні олімпійські види спорту - по 3-4 млн. Тобто, різниця в 20 разів.

Отже, завдяки турботі про умовних "біатлоністів" (йдеться про будь-який специфічний вид спорту, на який виділяється багато грошей, але займаються ним до тисячі людей по всій Україні), на 2019 рік сильно порізали фінансування. 3,9 млн це немало, але якщо перерахувати на близько 20 обов'язкових заходів, виходить взагалі нічого. В результаті кадетам напередодні Чемпіонату світу сказали, що грошей немає і не буде. Зазначу, що чемпіонати, на відміну від турнірів (де справедливо кожен сам за себе), є політичними заходами. Тобто, відправити спортсмена можуть лише як представника держави, обов'язково потрібно жити в певних готелях і виконувати низку умов, пов'язаних з фінвитратами - від ліцензії до екіпіровки тільки певних брендів і костюма збірної. Це не "орел і решка", особливо не зекономиш.

Перша думка у багатьох була - не їхати взагалі. Потім вирішили кинути клич і на кожного спортсмена збирали по нитці з усього світу, а щоб була вся ця справа схожа на збірну, вирішили замість костюмів купити однакові футболки. Розуміння "є гроші чи ні" на поїздку у багатьох з'явилося в самий останній момент, спортсмени думали не про підготовку, а про те, чи їдуть вони в принципі.

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Були б умови трохи кращими - я вже орієнтуюся в рівні спортсменів по кожній ваговій категорії - було б на 4 золоті медалі більше. Якимись героїчними зусиллями вдалося вирвати дві. На першому місці Росія, на другому Іран.

Потрібно розуміти, що ці дві медалі вийшло взяти не тільки завдяки героїзму спортсменів (хоча це теж важливо), але і завдяки накопиченому запасу підготовки. На жаль, якщо не підтримувати його міжнародною обкаткою, він незабаром закінчиться.

У вас ще є питання, чому так мало медалей на Олімпіаді? Тому що біатлон.

Така ж ситуація практично в більшості олімпійських видів спорту.

Тепер поясню логіку чиновника. Він звітує не щодо масовості, а щодо кількості медалей. Вкладення в специфічний (непопулярний) вид спорту приносять медалі, бо там низька конкуренція (порівняно). Вкладати в популярний вид спорту невигідно, так як медалі може і не бути. А потрібно напевно.

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Проблема в тому, що такий підхід веде в нікуди в середньостроковій і навіть короткостроковій перспективі", - написав він.