Надісланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит Козіцин катував місцевих потоком на догоду своєму страху і заради грабунку, - російський найманець Морозов

Про це пише у своєму блозі російський найманець Андрій Морозов (Бійцівський кіт Мурз, kenigtiger), інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Юрійович повідомляє нам, всім російським добровольцям, які прийшли на Донбас" у першій половині 2014 року ", що ми всі винні особисто Володимиру Володимировичу Путіну наші життя, тому що, якби не його мудра політика в липні-серпні, нас би всіх убили.

Коли хтось стверджує, що ти комусь щось винен, ти або мовчиш і погоджуєшся, або заперечуєш. Я дозволю собі максимально коректно заперечити як людина, яка перейшла кордон у ніч на 11 травня, що, через згадані часові рамки, адресує цей спіч і мені зокрема.

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Свій борг "блискучому політику Путіну" і, особливо, конституційному ладу Росії, особисто я бачу в тому, щоб простежити за тим, щоб присланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит і мародер атаман Козіцин був повішений за те, що він творив на Донбасі. Не за те, що особисто я, зусиллями його катів, тепер без ортеза на лівому коліні на вулицю не виходжу, а за те, що ці тварюки місцевих катували потоком, ПОТОКОМ, виключно на догоду своєму страху. Ну і грабували, звісно, як і мене", - підкреслив найманець.

Він зазначив, що катували в основному місцевих.

"Не про мене йдеться, хрін із ним зі мною. Я ж "підозрілий москвич" був. Москвич не може вночі у зливу по карті і компасу перейти кордон, він точно шпигун. Вони потоком катували місцевих. Потоком. Катували. За найменшої підозри в "заукропстві", просто зі страху. Мерзенні боягузливі гади, яких прислав Путін, жахливим чином дискредитували Росію і все інше, за що в цей час люди в Слов'янську воювали. Саме ці люди зробили слово "казак" синонімом слів "боягуз і мародер".

Безкарність цих людей, надісланих Путіним, Росією, абсолютно обурливим чином дискредитує наш конституційний лад. І в тому, щоб вони були покарані, особисто я бачу свій особистий борг перед "блискучим політиком Путіним" за 2014-й рік. Про цей борг пам'ятаю, і з ним після війни неодмінно розберуся. Не треба мені про нього нагадувати, Олексію Юрійовичу, кожна зміна погоди і так успішно справляється. Краще Козіцину, коли ви знайдете його на черговому заході СДД, нагадайте про можливість явки з повинною", - пише Морозов.

В одному з коментарів він уточнює: "Конвеєр. Захоплення. Побиття. Замотування скотчем. Імітація похорону заживо в дерев'яному ящику. Подальші підвальні розваги. Я вже описував. Надивився-наслухався перед тим, як мене потягли розпинати. Вони, мабуть, думали що я під якимись речовинами, особливо коли побої результату не дали, тому вирішили спробувати інші методи".

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