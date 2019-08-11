Санкції проти Росії в рамках "закону Магнітського" Велика Британія введе після Brexit, - Рааб

Про це написав глава британського МЗС Домінік Рааб у колонці для The Sunday Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, йдеться про положення закону "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей", які стосуються порушень прав людини.

"Це означає, що порушники прав людини, де б у світі вони не були, зіткнуться з наслідками своїх дій: їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені, а на поїздки сюди буде введена заборона. Ми гарантуємо, що Велика Британія, яка стане глобальною, не є безпечним притулком для тих, хто отримує вигоду з мук інших", — зазначив міністр.

Раніше засновник інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, у якому працював юрист Сергій Магнітський, засудив Велику Британію за те, що вона не запровадила санкції щодо порушників прав людини в Росії відповідно до "Акту Магнітського".

"Акт Магнітського" розробили у 2012 році в США — він визначав людей, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Документ запроваджував заборону на в'їзд до США та фінансові санкції низці російських чиновників. Згодом свої "акти Магнітського" схвалили Канада і країни Балтії.

Велика Британія схвалила першу частину документу у 2017, також у 2018 "поправку Магнітського" включили в законопроєкт із боротьби з відмиванням грошей після отруєння в березні 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки

Нагадаємо, що згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за всяку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без нього.