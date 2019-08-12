Діти українських бійців прибули на відпочинок у Тіроль, - посольство України в Австрії

"11 серпня до Австрії на реабілітаційні канікули прибула наступна група дітей наших воїнів, які загинули або були поранені на сході України. Цього разу діти прямують до Тіролю", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Посольства України в Австрії.

У програмі - міські екскурсії, прогулянки горами, відвідування альпійських зоопарків, купання в озерах і басейнах та багато іншого.

Також читайте: Діти п'яти загиблих захисників України відпочинуть в Австрії, - Міноборони

"Ми бажаємо нашим дітям цікавого та приємного перебування і сердечно дякуємо Тіролю!" - зазначили в українському диппредставництві.