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12.08.19 08:24

Діти українських бійців прибули на відпочинок у Тіроль, - посольство України в Австрії

Група українських дітей із сімей воїнів, які загинули або були поранені на Донбасі, прибула до австрійського Тіролю на двотижневий відпочинок.

Діти українських бійців прибули на відпочинок у Тіроль, - посольство України в Австрії

"11 серпня до Австрії на реабілітаційні канікули прибула наступна група дітей наших воїнів, які загинули або були поранені на сході України. Цього разу діти прямують до Тіролю", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Посольства України в Австрії.

У програмі - міські екскурсії, прогулянки горами, відвідування альпійських зоопарків, купання в озерах і басейнах та багато іншого.

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"Ми бажаємо нашим дітям цікавого та приємного перебування і сердечно дякуємо Тіролю!" - зазначили в українському диппредставництві.

Діти українських бійців прибули на відпочинок у Тіроль, - посольство України в Австрії 01

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