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12.08.19 07:37

За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС

11 серпня збройні формування РФ та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:

- поблизу Старогнатівки - із ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;
- у районі Павлополя - із застосуванням гранатометів різних систем;
- неподалік Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні тричі:

- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Майорська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого-4 - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС 01

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