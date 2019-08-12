За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:
- поблизу Старогнатівки - із ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;
- у районі Павлополя - із застосуванням гранатометів різних систем;
- неподалік Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні тричі:
- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Майорська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого-4 - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.