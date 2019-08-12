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12.08.19 08:07

Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі

У Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні 11 серпня сталася пожежа.

Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють РосЗМІ.

У пресслужбі ГУ МНС Росії по Краснодарському краю зазначили, що, за попередніми даними, причиною стало загоряння двигуна.

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"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", - сказали в пресслужбі.

В управлінні додали, що судно затонуло.

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