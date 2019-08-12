Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють РосЗМІ.
У пресслужбі ГУ МНС Росії по Краснодарському краю зазначили, що, за попередніми даними, причиною стало загоряння двигуна.
"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", - сказали в пресслужбі.
В управлінні додали, що судно затонуло.