Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів Су-35, - Yeni Şafak

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомила турецька газета Yeni Şafak.

Раніше в РФ заявляли про готовність продавати Туреччині Су-35. За даними газети, до представників Міноборони Туреччини звернулися відповідальні за закупівлю для збройних сил країни із проханням розглянути відповідну пропозицію Москви.



Якщо військові дадуть позитивну оцінку ймовірній купівлі російських винищувачів, переговори почнуться на офіційному рівні, повідомило видання.



У липні 2017 року Туреччина домовилася із РФ про постачання систем С-400. За інформацією агентства Bloomberg, Анкара заплатить за чотири дивізіони ЗРК $2,5 млрд.

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На початку червня 2019 року США запропонували Туреччині варіанти, які дали б їй змогу відмовитися від російських зенітно-ракетних комплексів.



Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що купівля Туреччиною російських ЗРК може допомогти Кремлю в його прагненні ослабити Альянс. За її словами, Туреччина має зробити вибір між російськими системами С-400 і американськими винищувачами F-35.



Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що обговорював тему закупівель ЗРК С-400 з американським президентом у межах саміту G20 в Осаці. За його словами, президент США Дональд Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть санкцій.



12 липня на авіабазу Мюртед у турецькій провінції Анкара прибула перша партія компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Ердогана, процес постачання російських ЗРК завершиться у квітні 2020 року.



У Білому домі заявили, що постачання в Туреччину винищувачів F-35 неможливе, оскільки росіяни за допомогою С-400 зможуть вивчати їхні характеристики.



Ердоган заявив, що Туреччина шукатиме можливість купівлі інших винищувачів, якщо США відмовляться продавати їй літаки F-35.