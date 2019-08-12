Правозахисники просять надсилати листи підтримки українському політв'язню Балуху

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише "Кримська правозахисна група".

"Український активіст Володимир Балух, перебуваючи у важких умовах російської колонії, бореться за свободу, людську гідність і Україну, але у нього вже майже не залишилося сил боротися за своє життя. Володимира Балуха незаконно утримують в колонії РФ, в якій до нього ставляться вкрай упереджено і нетерпимо, знаючи його українську позицію і боротьбу з російською репресивною системою", - йдеться в повідомленні.

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Після того, як Балуха багато разів за вигаданими приводами відправляли в ШІЗО, його на півроку перевели в приміщенні камерного типу (ПКТ). В даний час він укотре поміщений в ШІЗО на 15 діб. Українцю дуже потрібна підтримка українського народу і міжнародного співтовариства!

"Ми просимо всіх небайдужих людей відправляти Володимиру Балуху листи. Це можна зробити через російську систему ФСВП-лист. Для цього потрібно перейти за посиланням. У графі "Оберіть свій регіон" потрібно зазначити "Тверська область". У графі "Виберіть установу" вказати "ИК-4 Торжок". Надсилайте, будь ласка, листи на ім'я Балуха Володимира Григоровича, 1971 р.н. Обов'язково вказуйте в листі функцію, яка дає можливість відправити зворотну відповідь", - просять правозахисники.

Для того, щоб українець отримав ваші листи, рекомендуємо писати їх російською мовою і уникати пропозицій і фраз, які російська влада може трактувати як "екстремістські".

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух із 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 м. Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.