Можливо, хтось особисто спілкується, на рівні партії ми не обговорювали, - Корнієнко про відсутність переговорів із "Голосом" про коаліцію

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені невідомо про такі системні перемовини. Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є приватне спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали", - розповів Корнієнко.

На запитання про те, чи буде одна фракція, яка сформує більшість, він відповів: "Це ймовірний варіант розвитку подій".

Також він повідомив, що до "Слуги народу" звертаються мажоритарники-самовисуванці з тим, щоб увійти до складу фракції.

"Такі розмови постійно ведуться, буквально з моменту, коли були оголошені перші результати виборів. В принципі, ми розглядаємо різні пропозиції з їхнього боку. Ми зараз прізвища не готові називати", - зазначив глава виборчого штабу.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що партія "Слуга народу" не проводить коаліційні переговори з іншими політичними силами, які пройшли до Верховної Ради. Також він зазначив, що "Слуга народу" може самостійно створити більшість у парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До фракції "Слуги народу" теоретично можуть увійти депутати-самовисуванці, але має бути перевірка таких людей, - Разумков