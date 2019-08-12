МТБ БАНК відкриває відділення у Львові

Незалежне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" з 2009 року регулярно підтверджує рейтинг надійності депозитів на найвищому рівні, з оцінкою "5", довгостроковий кредитний рейтинг підвищено до рівня uaAА- зі стабільним прогнозом. А Національне рейтингове агентство "Рюрік" у жовтні 2018 року присвоїло ПАТ "МТБ БАНК" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAA інвестиційної категорії зі стабільним прогнозом.

МТБ БАНК - це п'ять десятків відділень у 12 регіонах України, понад 11 тисяч корпоративних і 170 тисяч приватних клієнтів. На початку осені географія присутності МТБ БАНКу на фінансовій мапі України значно розшириться - у вересні у Львові відкривається нове Центральне відділення банку.

МТБ БАНК планомірно реалізує стратегію розширення присутності відділень по всій території України. Восени цього року пріоритет ми віддаємо західній частині нашої країни - у вересні відкриється відділення нашого банку у Львові. Тут бізнес розвивається швидкими темпами, зростає попит на банківські послуги, особливо з боку IT-сфери - у 2015-му році у Львові розпочався бум у сфері інформаційних технологій і ми розробили спеціальні тарифні рішення для фахівців цієї галузі, які значно полегшують їм проведення фінансових операцій, - розповідає Оксана Поліщук, начальник департаменту координації відділень і обслуговування клієнтів ПАТ МТБ БАНК. - Після відкриття відділення у Львові наш банк до середини осені з'явиться і в Івано-Франківську, тож ми впевнені в тому, що зможемо надати своїм клієнтам на західній Україні високу якість обслуговування та максимальний спектр банківських сервісів.

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