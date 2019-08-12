Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.08.19 11:24

31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що його країна абсолютно точно вийде зі складу Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, відповідне відео він опублікував на сторінці в соцмережі.

"Ми маємо повернути британській демократії довіру людей. Ми маємо виконати обіцянки, дані народу парламентом. 31 жовтня ми вийдемо зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо". Робота над цим уже почалася", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Він також заявив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб повернути державі те лідерство, на яке вона заслуговує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон запускає найбільшу з часів Другої світової війни урядову рекламну кампанію, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit - виходу Британії зі складу Євросоюзу без угоди.

Попередниці Джонсона на посаді прем'єра, Терезі Мей, не вдалося провести угоду з ЄС через парламент. Каменем спотикання стало питання про "запасний механізм" щодо Північної Ірландії.

Джонсон розраховує укласти з ЄС нову угоду, яка не міститиме цього пункту. Представники ЄС водночас неодноразово заявляли, що не готові йти на нові зміни в угоді. Якщо сторони не домовляться до 1 листопада, Велика Британія залишить Євросоюз без угоди.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100