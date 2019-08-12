"Дорого і небезпечно", - ексміністр АРК Лієв пояснив, чому росіяни не хочуть їхати в окупований Крим

"Жодних підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася", - розповів у блозі OBOZREVATEL ексміністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в мирний час Крим приймав щороку близько 1,2-1,3 мільйона росіян. "Це та стеля, якої було досягнуто в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах", - сказав він.

І пояснив: "Зараз Крим дорожчий майже удвічі, зараз Крим менш безпечний - самі ж російські ЗМІ розповідають про "українських терористів" у Криму. Півострів напханий військовими - це змінює відчуття. І зараз у Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає".

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За оцінками Лієва, в 2019 році окупований півострів відвідають близько 1,2 мільйона росіян, 450 тисяч з яких - люди, які скористалися соціальними путівками, або "відправлені бюджетники".