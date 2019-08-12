Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі у слідчих діях НАБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТЕК у Facebook.

У ДТЕК підкреслили, що виключають можливість незаконних дій з боку своїх співробітників, і заявляють про їхню готовність відповісти на всі запитання слідства.

"Компанія повністю виключає будь-які незаконні дії своїх співробітників і повідомляє про намір співробітників ДТЕК відповісти на всі запитання слідства і суду. Співробітники перервуть відпустку і для встановлення істини повернуться до Києва. Вони чітко виконуватимуть свої процесуальні обов'язки згідно з встановленими юридичними процедурами", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

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У компанії також додали, що працюють виключно в правовому полі і готові надати слідству результати досліджень і висновків міжнародних аудиторів, які доводять хибність висунутих співробітникам звинувачень.

"Енергетична компанія ДТЕК веде свій бізнес виключно в правовому полі. Компанія готова всебічно сприяти встановленню істини, надати результати експертиз і висновків міжнародних аудиторських компаній. Ці експертизи доводять безпідставність висунутих проти її співробітників підозр", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких двоє менеджерів компанії ДТЕК.

Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість українською методологією ціноутворення на вугілля. "Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в прес-релізі Euracoal, опублікованому на її веб-сайті 21 вересня 2018 року.

Законність та економічна обґрунтованість формули "Роттердам +" була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.

Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вуглевидобувні підприємства отримували надприбуток у результаті використання формули "Роттердам+".

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