Погоня поліції за порушником у Харкові закінчилася потрійною ДТП, постраждало двоє патрульних

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За словами прес-секретаря патрульної поліції Харкова Каріни Курбанової, зіткнення трьох автомобілів - Opel Astra, Daewoo Lanos і Toyota Prius - сталася 11 серпня о 22:40.

"У лікарню доставили двох пасажирів Toyota Prius. Це патрульні, які їхали в службовому автомобілі. Попередній діагноз лікарів - забої. Також в одного з поліцeйських - рвана рана підборіддя", - розповіла Курбанова.

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За попередньою інформацією, водій авто Opel Astra нe рeагував на вимоги поліцeйських про зупинку і продовжував рух. Під час переслідування сталася ДТП. Прес-секретар повідомила, що службовий автомобіль Toyota Prius рухався зі звуковими і проблисковими спeцсигналами.

Обставини аварії наразі з'ясовує слідчо-оперативна група.