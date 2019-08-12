З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Два місяці тому ми звернулися тоді ще в адміністрацію президента України із запитом, яким чином святкуватиметься День Незалежності і чи буде проведено військовий парад. Нам відповіли, що указ не видано. Ми цю відповідь оприлюднили. Патріотична спільнота по всій Україні почала майже синхронно самоорганізовуватися з метою громадського параду. Суть проста - люди, які захищали, захищають і захищатимуть Україну, - є людьми, від яких залежить незалежність України, відповідно, в День Незалежності саме вони стають прицілом суспільної уваги", - розповів член Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України, представник оргкомітету Антон Колумбет на пресконференції в понеділок у Києві.

Він додав, що про організований Офісом президента марш дізналися з пресрелізу на сайті глави держави.

"Ініціатива наша аполітична, ми не за конкретного політика, владу або проти них. Ми - патріоти країни, які хочуть пройти центральними вулицями міста в День Незалежності і довести своїм побратимам на фронті, що ми готові до них приєднатися в будь-який момент", - запевнив Колумбет.

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Організатори повідомили, що рух маршу почнеться від столичного парку імені Тараса Шевченка 24 серпня о 9.00. Першими пройдуть сім'ї загиблих військовослужбовців та ветерани з інвалідністю. Далі колона пройде до Бессарабської площі, звідки рушатиме вулицею Хрещатик.

Планується, що о 9:30 колона вирівняє стрій біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан Незалежності та почати шикування для заключної частини маршу.

"Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія. Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою", - зазначають в оргкомітеті.

Організатори зазначають, що після завершення молебню відбудеться концерт, організований "Музичним батальйоном".

Очікується, що в марші візьмуть участь понад 7 тис. ветеранів з усієї України, 1,5 тис. цивільних осіб, близько 500 військових волонтерів, а також капелани, яких очікується близько ста осіб.

Зі свого боку засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега розповів, що фонд допомагатиме у зборі коштів на проведення маршу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".