Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Роман Труба повідомив у своєму Telegram.

"Сьогодні Петро Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа", - йдеться в повідомленні.

"До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - зазначив Труба.

Також глава ДБР сказав, що сьогоднішній допит Порошенка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" тривав дві години.

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Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.