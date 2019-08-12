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12.08.19 13:10

Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби сьогодні, 12 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли.

Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів", - повідомив він.

За словами Гуцуляка, близько 10.30 в районі н.п. Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

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"Унаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій від початку поточної доби дістав поранення один наш захисник", - повідомив спікер Міноборони.

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