Порошенко дав свідчення щодо "Прямого" і доповнив свідчення стосовно "Кузні на Рибальському", - адвокат Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат журналістам після завершення допиту Порошенка в ДБР у понеділок у Києві.

"Всі кримінальні провадження були відкриті без злочину. Якщо говоримо про нинішній день, то йдеться про так звану справу, пов'язану з телеканалом "Прямий"... Єдине, що можу сказати, ми не отримали жодного навіть натяку ... який саме податок, в якій сумі і якої юрисдикції, я так думаю, слідчі не розуміють. Те ж стосується і так званого відмивання коштів ... там взагалі не було про що було говорити ... свідок Петро Олексійович наскільки міг, дав вичерпні відповіді" , - розповів адвокат.

Водночас він зазначив, що Держбюро не дало йому дозволу на розголошення даних досудового розслідування.

Головань також висловив думку, що немає необхідності в проведенні цих допитів, а виклики на допит робляться "для шоу".

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"Ми впевнені, що все це (кримінальне переслідування. - Ред.) інспірується з держави-агресора", - додав адвокат.

Відповідаючи на уточнююче запитання, в яких саме справах Порошенко є свідком, Головань сказав: "Сьогодні ми перевиконали план, оскільки ще були питання у справі "Кузні на Рибальському". Ми дали додаткові відповіді ... і були допитані додатково ... Порошенко є свідком у двох провадженнях (щодо телеканалу "Прямий" і щодо заводу "Кузня на Рибальському". - Ред.), сьогодні нам сказали ще про одне".

Адвокат також повідомив, що не може сказати дату наступного допиту, зазначивши лише, що це буде не скоро.

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Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступній допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.