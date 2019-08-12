Від початку року 888 осіб отримали громадянство України, - Держміграції

Про це повідомили у прес-службі Державної міграційної служби на інформаційний запит 112.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Прийнято до громадянства України за указом президента України (відповідно до ст.9 закону України "Про громадянство України") у 2017 році - 971 особу, у 2018 році - 983 людини, а станом на початок серпня 2019 року - 841 особу", - повідомили в пресслужбі.

Водночас на підставі угод про спрощений порядок зміни громадянства у 2017 році 73 людини отримали громадянство України, 70 осіб - у 2018 році і 47 осіб від початку 2019 року.

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Також відновлено в громадянстві України 9 і 8 осіб у 2017 і 2018 роках відповідно, від початку 2019 року - 5 осіб.

Водночас від початку 2019 року припинили громадянство України для 15 осіб.