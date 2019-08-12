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12.08.19 13:42

Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції

Президент України Володимир Зеленський доручив т.в.о. голови Служби безпеки України Івану Баканову змінити глав відомства в Рівненській, Волинській та Житомирській областях, а голові Національної поліції Сергію Князєву - 9 голів районних відділів поліції у цих областях.

Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в понеділок під час робочої поїздки в Житомирську область президент доручив керівнику СБУ Баканову: "Будь ласка, змініть голів Служби безпеки України в трьох областях: Рівненській, Волинській та Житомирській".

Також президент доручив голові Нацполіції Князєву звільнити керівників райвідділів Нацполіції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимерецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському та Овруцькому районі Житомирської області, в Ратнівському та Любашівському районі Волинської області.

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