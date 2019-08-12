Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів з 88 країн світу. Україну представляли четверо учнів Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся додому з медалями, зокрема:

"Золото" - Назарій Деньга, учень 11-го класу;

"Срібло" - Софія Мельник, учениця 10-го класу;

"Срібло" - Андрій Куц, учень 10-го класу;

"Бронза" - Максим Зуб, учень 11-го класу.

Науковим керівником команди став Віталій Бондаренко, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олімпіада з астрономії проходила поетапно у двох угорських містах: Хевіз та Кестхей. Загалом там змагалися 270 учасників з 47 країн.

До складу команди, яка представляла Україну, увійшло п’ятеро учнів. А саме:

Павло Гілей, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;

Андрій Довбуш , учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;

, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка; Таїсія Карасьова , учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;

, учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка; Олександр Кухар , учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;

, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка; Михайло Цисін, учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер".



Фото: пресслужба Міносвіти

Кожен з них здобув бронзову медаль змагання. Науковим керівником команди став доцент Київського національного університету ім.Т. Шевченка Володимир Решетник.

Нагадаємо, що на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії українська команда завоювала 4 медалі.