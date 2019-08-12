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12.08.19 14:08

Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. ФОТО

Одну золоту, дві срібні та шість бронзових медалей здобули українські школярі на Міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики проходив у м. Баку (Азербайджан), а з астрономії в м. Кестхей (Угорщина).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів з 88 країн світу. Україну представляли четверо учнів Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся додому з медалями, зокрема:

Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії 01

Науковим керівником команди став Віталій Бондаренко, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олімпіада з астрономії проходила поетапно у двох угорських містах: Хевіз та Кестхей. Загалом там змагалися 270 учасників з 47 країн.

До складу команди, яка представляла Україну, увійшло п’ятеро учнів. А саме:

Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії 02
Фото: пресслужба Міносвіти

Кожен з них здобув бронзову медаль змагання. Науковим керівником команди став доцент Київського національного університету ім.Т. Шевченка Володимир Решетник.

Нагадаємо, що на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії українська команда завоювала 4 медалі.

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