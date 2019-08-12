Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів з 88 країн світу. Україну представляли четверо учнів Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся додому з медалями, зокрема:
- "Золото" - Назарій Деньга, учень 11-го класу;
- "Срібло" - Софія Мельник, учениця 10-го класу;
- "Срібло" - Андрій Куц, учень 10-го класу;
- "Бронза" - Максим Зуб, учень 11-го класу.
Науковим керівником команди став Віталій Бондаренко, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Олімпіада з астрономії проходила поетапно у двох угорських містах: Хевіз та Кестхей. Загалом там змагалися 270 учасників з 47 країн.
До складу команди, яка представляла Україну, увійшло п’ятеро учнів. А саме:
- Павло Гілей, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
- Андрій Довбуш, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;
- Таїсія Карасьова, учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;
- Олександр Кухар, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
- Михайло Цисін, учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер".
Кожен з них здобув бронзову медаль змагання. Науковим керівником команди став доцент Київського національного університету ім.Т. Шевченка Володимир Решетник.
Нагадаємо, що на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії українська команда завоювала 4 медалі.