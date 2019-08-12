Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?". ВIДЕО

Про це він заявив під час наради за участю керівництва Житомирської області 12 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

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Зеленський заявив, що за його даним, Курінський один із членів схеми з незаконного видобутку бурштину в області. У відповідь Курінський заявив, що це наклеп.

"Ви не корисні державі. Можете піти пошукати іншу роботу? Можете самі звільнитися?" - запитав Зеленський.

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Курінський запитав: "Коли треба?", на що президент відповів: "Треба 5 років тому. Тому, якщо можна, завтра".

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.