Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Я не довіряю ДБР, їхньому керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. Водночас на "Прямому" каналі ті питання - а в мене є їхній перелік - я готовий озвучити. Я готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі"", - сказав Порошенко.

Раніше директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що наступний допит Порошенка може проводитися з використанням поліграфа. "Не виключаємо, що наступний допит буде проведено із застосуванням поліграфа. До речі, це зовсім не страшно - всі наші співробітники проходять таке психофізіологічне дослідження щороку", - написав Труба в Telegram-каналі.

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Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.