Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко. ВIДЕО

Про це сказав Порошенко журналістам у понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Є всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу, ініціатором якого є пан Портнов", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що, за заявою Портнова, яка "нічого спільного не має з правдою", ДБР понад три місяці "робить спробу тероризувати журналістів".

"Іще раз заявляю, що не маю ніякого стосунку до власності або управління "Прямим" каналом", - додав Порошенко.

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П'ятий президент України також зазначив, що його команда робитиме рішучі кроки для протидії вторгненню в інформаційний простір України ресурсів, коштів та інструментів впливу з боку держави-агресора.

"На жаль, я не можу сказати, що ДБР є неупередженим, політично заанґажованим, незалежним органом розслідування ... На жаль, слабка позиція керівництва не дає можливості говорити про неупередженість, і я сьогодні змушений це констатувати", - заявив Порошенко.

За його словами, співробітники ДБР не можуть пояснити, яким чином інформацію про зміст кримінальних розслідувань колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов знає раніше, ніж він.

"Яким чином у нас будь-які слідчі дії ведуться за вказівкою Портнова? Яким чином Портнов і його друзі в чинній владі окупували ДБР, і, звичайно, ми захищатимемося законними методами", - підкреслив лідер "євросолідарності".

За словами Порошенка, все це є "яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні як ракова пухлина намагається поширюватися в Україні, і саме для того, щоб сьогодні ввечері продемонструвати на російських каналах і на прокремлівських каналах в Україні".

Він нагадав, що за заявою Портнова ДБР займається так званою "справою моряків" - вивчає обґрунтованість направлення українських кораблів на ротацію в Азовське море через Керченську протоку, а також займається наказом Порошенка про контрнаступ у червні 2014 року, коли була звільнена частина Донбасу.

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.