"Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни

Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Йдеться більше про витримування певних рамок для журналістів, щоби не називали біле зеленим, а коричневе квадратним. Якщо є представники окупаційних військ, то це представники російських окупаційних військ, а не якісь "ополченці"", - зазначив Корнієнко.

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"Я поділяю ідею, що Україні треба підсилитися інформаційно в цій війні, тому що інформаційну війну ми поки не виграємо. Інформаційна війна є значною складовою гібридної війни, і ми фактично багато в чому її "злили", багато в чому через позицію Міністерства інформаційної політики і взагалі через його недосконалий функціонал. Тому в нас зараз назріває концепція реформування цієї сфери, можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який займатиметься всією гуманітарною політикою. У нас буде єдиний гуманітарний комітет і ми хочемо, щоби туди також увійшла інформаційна політика, комітет свободи слова залишиться окремо якраз для того, щоби не обмежували свободу слова", - пояснив Корнієнко.

"Є багато способів. Один зі способів уже запропонував Кирило Тимошенко (заступник голови Офісу президента. - Ред.) - це створювати свій інформаційний продукт російською мовою, який транслюватиметься на окупованих територіях і весь світ. Але це більше стратегія нападу. А війна - це також захист. Ще один зі шляхів полягає в захисті себе - вибудовуванні якихось рамок, рамок щодо концентрації телеканалів, чим буде якраз займатися гуманітарний комітет, рамок щодо структурування подачі інформації про війну, про що саме каже Сергій. Це для того, щоби ми перебували в єдиному розумінні й більше могли захистити себе як країну від зовнішніх медіаманіпуляцій", - зазначив Корнієнко.

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Він додав, що через це зараз назріває концепція реформування цієї сфери. "Можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який буде займатися всією гуманітарною політикою, - уточнив Корнієнко, додавши, - Ми сподіваємось, що буде структурна реформа. Ми вже казали про те, що треба зменшити кількість міністерств. Можливо, буде таке гуманітарне "суперміністерство", яке включатиме кілька міністерств".