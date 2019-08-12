Перша офіційна передача територій, розмінованих міжнародною організацією, відбулася на Луганщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"З 2016 по 2018 рік за фінансової підтримки урядів США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Бельгії, Швейцарії, Європейського Союзу та Чеської Республіки групи розмінування HALO Trast завершили очистку від вибухонебезпечних предметів 11 ділянок у Станично-Луганському та Біловодському районах Луганської області загальною площею 66 гектарів, що еквівалентно 92 футбольним полям. Група зовнішнього контролю якості від Кам’янець-Подільського Центру розмінування Збройних сил України провела інспектування цих ділянок для підтвердження їхньої відповідності нормам міжнародних та національного стандартів протимінної діяльності", - йдеться в повідомленні.

8 серпня неурядовою організацією HALO Trast у Станиці Луганській за участю Голови Луганської обласної державної адміністрації та представника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України, була здійснена передача 11 розмінованих ділянок представникам місцевих органів влади.

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"Унаслідок конфлікту населення на Сході України не просто стикається із загрозою травм, спричинених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, мешканці також втратили доступ до своєї землі, що могла б бути використана для сільського господарства, розвитку інфраструктури. Тому розмінування земель не тільки сприяє підвищенню рівня безпеки, але й дає можливості для відновлення мирного життя, повертаючи землю до використання за призначенням", - сказано в повідомленні.







Фото: пресслужба Міноборони