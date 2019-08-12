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12.08.19 15:20

Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження. ДОКУМЕНТ

У справі винуватців смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова намітився новий поворот.

Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження. ДОКУМЕНТ

Про це свідчить повідомлення журналістки Тетяна Доцяк, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що раніше фахівці заявляли, що для встановлення того, чи була Зайцева в стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, їм потрібно знати кількість опіатів.

"Пам'ятаєте експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які з двох раз не змогли визначити, чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп'яніння? Так от, їм труба", - написала вона.

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Журналістка розповіла, що представник потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме проти них кримінальне провадження, підґрунтям якого стане висновок психіатра-нарколога Бориса Михайлова.

"Він вивчив документи у справі і заявив - Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не треба знати кількість опіатів - достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, які б визначали кількість наркотичних речовин, в Україні не існує", - наголосила Доцяк.

За її словами, позиція Матвєєвої полягає в тому, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли навмисно - понести кримінальну відповідальність.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 01
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 02
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 03
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 04
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 05
Смертельна ДТП у Харкові: Проти експертів, які не встановили, чи була Зайцева під наркотиками, буде ініційовано провадження 06

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