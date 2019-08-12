"Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий кур'єр".

"Митниці та Національна поліція об’єднають свої зусилля щодо дотримання законодавства такими водіями. Зокрема, вінницькі митники та поліцейські під час наради обмінялися інформацією та визначили порядок спільних дій з цього питання", - йдеться в повідомленні.

На порушників будуть складатися адміністративні протоколи (передбачені частинами 8 та 9 статті 121 КупАП), та протоколи про порушення митних правил (за ознаками статей 469, 470 та 481 Митного кодексу).

Зазначається, що з часу дії законів України № 2611-VIII та № 2612-VIII чимало водіїв скористалися можливістю оформити своє авто. Так, Вінницькою митницею ДФС за цей період оформлено 13 934 транспортні засоби. Зокрема, громадяни легалізували 6879 автомобілів, від чого до бюджету надійшло 418 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

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