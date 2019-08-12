Труба відкинув звинувачення Порошенко про тиск ДБР на журналістів телеканалу "Прямий"

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, відповідаючи на закиди п'ятого президента України Петра Порошенка про "рейдерське захоплення телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

Труба запевнив, що в ДБР немає жодної справи, яка б стосувалася діяльності телеканалу, його редакційної політики, сплати податків, роботи журналістів.

"У нас є розслідування щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимирові Макеєнку. Різниця, здається, очевидна", - пояснив директор ДБР.

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Він також зазначив, що слідчі дії в рамках провадження "не перешкоджають діяльності журналістів, і такого ніколи не відбуватиметься".

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що його допит як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий" є тиском на журналістів і спробою рейдерського захоплення телеканалу, ініціатором якого, на думку п'ятого президента України є Андрій Портнов.