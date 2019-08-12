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12.08.19 16:42

У Бахмуті 13 - 14 серпня в більшості районів буде відключено електропостачання

13 - 14 серпня в м Бахмут (Донецька область) у зв'язку з ремонтними роботами в більшості районів буде відключено електрику.

У Бахмуті 13 - 14 серпня в більшості районів буде відключено електропостачання

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне радіо.

Бахмутська міська рада буде працювати, але, можливо, робота буде нестабільною.

"Можливі перебої, але Бахмутський РЕМ обіцяв, що мінімізує відключення", — повідомили в міськраді.

У Бахмутській районній лікарні про знеструмлення знали заздалегідь і до відключень почали готуватись за тиждень.

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"В нас є дизельні генератори, резервне джерело електропостачання, яке забезпечує хірургічні потреби, хірургічний корпус, реанімації і пологовий будинок", — повідомив заступник головного лікаря Костянтин Лисенко.

Крім того, в адміністрації лікарні наголосили, що ці генератори регулярно запускають, щоб вони були в робочому стані у необхідний момент. Також в лікарні додають, що можливі відключення електроенергії з 7:00 до 9:00 ранку.

Тролейбуси в Бахмуті 13 та 14 серпня будуть їздити з урахуванням графіка відключення електроенергії.

"Якщо тролейбуси вийдуть о п’ятій годині, а о сьомій годині відключать електроенергію, швидше за все їх потім будуть затягувати. Вони ж не будуть цілий день стояти на проїжджій частині, правильно? Скоріше за все, що вони працювати не будуть", — каже директор "КП Бахмутелектротранс".

Будуть працювати найбільші супермаркети міста. Так, АТБ на випадок знеструмлення мають генератори. Супермаркет мережі "Сільпо" в Бахмуті працюватиме, однак графік роботи залежатиме від того, як подаватиме струм РЕМ.

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