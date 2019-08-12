ДБР проводить 7 обшуків на митницях у рамках справи транзитно-конвертаційної групи, до якої причетні волинські податківці, - Варченко

Про це повідомила перший заступник директора ГБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"Маю свіжу інформацію щодо обшуків у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. У ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць. Коротко нагадаю: на початку липня повідомляла, що слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень", - написала вона.

"Отже, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.

Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення", - додала Варченко.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України. Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа); частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває", - резюмувала вона.