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12.08.19 17:04

Посольство США: "Нещодавні поїздки чиновників РФ в окупований Крим є неприйнятними"

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило відвідування 10 серпня російськими чиновниками окупованого Криму.

Посольство США: "Нещодавні поїздки чиновників РФ в окупований Крим є неприйнятними"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство написало в своєму Twitter.

"Міністерство закордонних справ України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим це Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув в окупований Севастополь, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з неузгодженим з Києвом візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окуповану Росією Автономну Республіку Крим.

Також дивіться: Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь. ФОТО

Посольство США: Нещодавні поїздки чиновників РФ в окупований Крим є неприйнятними 01

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