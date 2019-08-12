Підполковник податкової міліції упіймався на хабарі 300 тис. грн у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції вимагав у підприємця 300 тисяч гривень за невідкриття кримінального провадження за фактом виявлених під час перевірки порушень фінансового законодавства. Для передачі хабара податківець залучив як посередника свого знайомого, жителя Мелітополя.
Співробітники СБУ задокументували передачу через посередника першої частини "траншу" в сумі 4 тисячі доларів і 26 тисяч гривень. Після цього правоохоронці затримали податківця, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, в одному з кафе Мелітополя.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.